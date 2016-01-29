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29 января 2016, 19:47

Происшествия

В Барвихе нашли около 10 килограммов героина

В Барвихе нашли около 10 килограммов героина

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В Барвихе нашли около 10 килограммов героина, передает телеканал "Москва 24".

По данным московского управления ФСКН, преступники жили в закрытом коттеджном поселке Одинцовского района. Один из подозреваемых задержан – это 26-летний гражданин Таджикистана. В банде он отвечал за смешивание героина с детским чаем и его фасовку. Зарплата составляла 20 тысяч рублей в месяц.

В гараже оперативники нашли и изъяли электронные весы, кофемолку, упаковочный материал и сам героин –10 килограммов, часть из которых расфасованы в свертки. Также обнаружен автомобиль Lamborghini черного цвета. Его владельцы устанавливаются.
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