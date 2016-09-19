Форма поиска по сайту

19 сентября 2016, 16:15

Происшествия

В Лобаново обнаружили цех по производству контрафактной одежды

В деревне Лобаново полицейские обнаружили цех по производству контрафактной одежды, передает телеканал "Москва 24". Как сообщили в пресс-службе МВД, более 50 приезжих из стран Юго-Восточной Азии трудились на территории бывшего коровника. В антисанитарных условиях они шили, в том числе, и детские вещи. Документов у мигрантов не оказалось.

При обыске оперативники обнаружили большое количество швейного оборудования, а также более четырех тысяч комплектов готовой одежды для детей и взрослых под популярными зарубежными марками. Ущерб оценивается в 10 миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
