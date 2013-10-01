Около 200 мероприятий проходят в столице в честь Дня пожилых людей

1 октября отмечается День старшего поколения. В его честь в храме Христа Спасителя проходит концерт, на котором собрались более тысячи ветеранов. В общей сложности в столице организовано около 200 праздничных мероприятий.

Москвичей поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что более двух миллионов столичных ветеранов получают доплаты к пенсиям. Для старшего поколения работают социальные службы, в том числе и мобильные. Особое внимание уделяется организации отдыха.