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10 мая 2016, 14:20

"Москва гид": Как радиолюбители изменили мир

изобретения свободное время вещи Москва гид m24.ru Москва гид: свободное время

Одно из самых почтенных увлечений доинтернетовской эпохи – любительская радиосвязь – находилась на полулегальном положении с самого начала своей истории. Стоило гражданину спаять у себя на чердаке передатчик, как государство начинало внимательно к нему приглядываться: вдруг он это сделал не просто так, а с целью похулиганить на частотах, предназначенных для армии или МВД? А может он вообще шпион? Какие же изобретения появились в мире благодаря увлечению радиотехникой?

Схемы сборки приемников публиковались раньше в обычных журналах. Так что нет ничего удивительного в том, что из среды радиолюбителей регулярно выходили известные изобретатели, инженеры и ученые. Вот лишь некоторые имена из этого длинного списка:

  • Михаил Рязанский участвовал в несостоявшейся советской лунной программе, разрабатывал системы связи для околоземных станций и луноходов, аппаратов, исследовавших Марс и Венеру, а также системы космической навигации.
  • Гильермо Гонсалес Камарена изобрел цветной телевизионный кинескоп Tri Color и пульт дистанционного управления.
  • Сергей Бунин – создатель первой в СССР высокоскоростной сети передачи данных с пакетной коммутацией "Дискрет".
  • Нолан Бушнелл – создатель компьютера Atari и одноименной фирмы.
  • Альфред Трегер разработал радиопередатчик, питавшийся электричеством от педальной динамо-машины (Pedal Wireless).
Сюжет: Москва гид: виртуальные экскурсии по столице

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