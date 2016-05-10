"Москва гид": Как радиолюбители изменили мир

10 мая 2016, 14:20
Одно из самых почтенных увлечений доинтернетовской эпохи – любительская радиосвязь – находилась на полулегальном положении с самого начала своей истории. Стоило гражданину спаять у себя на чердаке передатчик, как государство начинало внимательно к нему приглядываться: вдруг он это сделал не просто так, а с целью похулиганить на частотах, предназначенных для армии или МВД? А может он вообще шпион? Какие же изобретения появились в мире благодаря увлечению радиотехникой?
Схемы сборки приемников публиковались раньше в обычных журналах. Так что нет ничего удивительного в том, что из среды радиолюбителей регулярно выходили известные изобретатели, инженеры и ученые. Вот лишь некоторые имена из этого длинного списка:
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