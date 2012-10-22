Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября 2012, 17:45

Общество

"Интервью": Специалист "Фобоса" Евгений Тишковец о погоде

"Интервью": Специалист "Фобоса" Евгений Тишковец о погоде

На Москву надвигаются метели

Вопреки ожиданиям синоптиков, температурный рекорд не был побит

Столицу окутал густой туман

В Москве может быть установлен температурный рекорд

Завтра в Москве может быть побит погодный температурный рекорд

В четверг в столице будет тепло, но дождливо и ветрено

Погода в Москве и Подмосковье теплая и туманная

В течение недели в Москве будет тепло и влажно

"Интервью": Эксперт Вадим Заводченков о будущей погоде в Москве

В понедельник утром в Москву пришел холодный атмосферный фронт и обозначил обратный суточный ход температуры воздуха. Ночью в городе наблюдалось +10 градусов, днем столбик термометра опустился до +6, а к вечеру до +3 градусов.

По данным синоптиков, арктические потоки воздуха должны проникнуть на европейскую часть России. Где на этот раз окажется граница циклона и антициклона? Насколько близко подберутся морозы к столице? Покинет ли Москву аномальное тепло? Все это Елена Толстая узнает у Евгения Тишковца – ведущего специалиста центра погоды "Фобос".
интервью погода похолодание Елена Толстая заморозки Евгений Тишковец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика