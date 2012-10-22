"Интервью": Специалист "Фобоса" Евгений Тишковец о погоде

В понедельник утром в Москву пришел холодный атмосферный фронт и обозначил обратный суточный ход температуры воздуха. Ночью в городе наблюдалось +10 градусов, днем столбик термометра опустился до +6, а к вечеру до +3 градусов.

По данным синоптиков, арктические потоки воздуха должны проникнуть на европейскую часть России. Где на этот раз окажется граница циклона и антициклона? Насколько близко подберутся морозы к столице? Покинет ли Москву аномальное тепло? Все это Елена Толстая узнает у Евгения Тишковца – ведущего специалиста центра погоды "Фобос".