"Интервью": Я очень боюсь московских гастролей - Николай Коляда

Николай Коляда - актер и драматург приехал в Москву с гастролями и, как он сам признается, очень боится именно московских гастролей. На выступление театра "Коляда" уже почти все билеты проданы. В этот раз театр покажет 13 постановок, из которых два детских спектакля. Первым спектаклем будет "Борис Годунов", для которого было приобретено большое количество реквизита: топоры, ножи, 500 матрешек и настоящее куриное мясо.