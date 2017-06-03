Строительство нового храма на востоке столицы подходит к концу

На востоке Москвы завершается строительство храма в честь святого праведного Алексия Московского. Расположен он на улице Вешняковская. Сейчас специалисты работают над чистовой отделкой внутри здания. Параллельно изготавливается иконостас в стиле 17 века с резьбой по дереву и элементами басмы. Кроме того, полным ходом идет благоустройство территории вокруг церкви. Открыть ее планируют уже в конце лета. Тогда же состоится и торжественное освящение храмового комплекса.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".