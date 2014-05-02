Тысячи верующих приедут в Москву на день памяти святой Матроны

Сегодня - день памяти святой Матроны, это одна из самых почитаемых святых в России и особенно в Москве. Верующие рассказывают о сотнях чудес, которые происходили с теми, кто обращался к ней за помощью.

Мощи блаженной Матроны находятся в Покровском монастыре, на улице Таганской. Поклониться ей сегодня придут тысячи православных. В любое время года очередь растягивается на километры. Люди проводят в ней по несколько часов.