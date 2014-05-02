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Новости

02 мая 2014, 09:30

Тысячи верующих приедут в Москву на день памяти святой Матроны

Тысячи верующих приедут в Москву на день памяти святой Матроны

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Сегодня - день памяти святой Матроны, это одна из самых почитаемых святых в России и особенно в Москве. Верующие рассказывают о сотнях чудес, которые происходили с теми, кто обращался к ней за помощью.

Мощи блаженной Матроны находятся в Покровском монастыре, на улице Таганской. Поклониться ей сегодня придут тысячи православных. В любое время года очередь растягивается на километры. Люди проводят в ней по несколько часов.
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