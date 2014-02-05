Департамент по конкурентной борьбе открыл портал для поставщиков

Вопросы о том, насколько доступны госзакупки для малого бизнеса и как стать участником торгов, не выходя из офиса, обсудили на пресс-конференции в Москве. Об итогах размещения госзаказа столицы рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. По его словам, бюджетные средства на всех стадиях закупок сократились почти на четверть. А в начале февраля департамент по конкурентной политике открыл единый портал для поставщиков.

Добавим, по итогам прошлого года Москва остается на первом месте в национальном рейтинге прозрачности закупок.