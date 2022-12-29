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Общество

Московский завод "Торий" подвел итоги 2022 года

Московский завод "Торий" подвел итоги 2022 года

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Сотрудники московского завода "Торий" подвели итоги 2022 года, наградили лучших работников и поздравили всех с наступающими новогодними праздниками.

Данное научно-производственное предприятие разрабатывает и выпускает микроволновые электровакуумные приборы. Они применяются в системах радиолокации, спутниковой и тропосферной связи, а также в медицинской технике, топливном комплексе и даже сельском хозяйстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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