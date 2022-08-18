Застройщики продолжили снижать цены на недвижимость в Москве

Застройщики снижают цены на недвижимости в Москве. По данным риэлторов, почти каждая третья квартира в новостройке продается со скидкой. На рынке "вторички" тоже появляются выгодные предложений.

Какой скидки можно добиться при покупке жилья? И как могут измениться цены на квартиры в столице в ближайшем будущем? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.