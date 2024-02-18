Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 10:30

Город

Празднование китайского Нового года в Москве завершится 18 февраля

Празднование китайского Нового года в Москве завершится 18 февраля

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша проводит время c Диндин

Около 800 столичных улиц благоустроят в формате "от дома до дома" в этом году

Гала-показ финалистов конкурса "Русский Силуэт" завершился в столице

Семь мостов планируют открыть в Москве в ближайшие два года

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" завершится 18 февраля

Столичные коммунальщики продолжают ликвидировать последствия снегопада

Более 60 дизайнеров представили свои коллекции в Москве

Финалисты конкурса "Русский Силуэт" провели дизайнерский гала-показ в Москве

Московский зоопарк показал, как панда Катюша играет и развлекается c Диндин

Масштабное празднование китайского Нового года в Москве подходит к концу. Впервые в столице его встретили с размахом: в городе провели более 300 мероприятий, в том числе мастер-классов, экскурсий и кулинарных шоу.

Площадки города, украшенные красными фонариками и драконами, расположены в Камергерском переулке, на Тверской площади, Новом Арбате, Тверском бульваре, рыбном рынке "Москва – на волне", а также в Московском зоопарке.

В последний день работы фестиваля "Китайский Новый год в Москве" – 18 февраля – жители и гости столицы могут попробовать национальные блюда, принять участие в чайных церемониях или прогуляться по украшенным улицам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городпраздникивидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика