Празднование китайского Нового года в Москве завершится 18 февраля

Масштабное празднование китайского Нового года в Москве подходит к концу. Впервые в столице его встретили с размахом: в городе провели более 300 мероприятий, в том числе мастер-классов, экскурсий и кулинарных шоу.

Площадки города, украшенные красными фонариками и драконами, расположены в Камергерском переулке, на Тверской площади, Новом Арбате, Тверском бульваре, рыбном рынке "Москва – на волне", а также в Московском зоопарке.

В последний день работы фестиваля "Китайский Новый год в Москве" – 18 февраля – жители и гости столицы могут попробовать национальные блюда, принять участие в чайных церемониях или прогуляться по украшенным улицам.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.