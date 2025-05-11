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11 мая, 09:15

Город

На севере Москвы построят 14 соцобъектов по программе комплексного развития территорий

На севере Москвы построят 14 соцобъектов по программе комплексного развития территорий

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Восемь районов столицы ждут перемены – на месте бывших промзон в Беговом, Бескудниковском, Войковском, Головинском, Дмитровском и Хорошёвском районах, а также в Восточном и Западном Дегунине появятся 14 новых социальных объектов.

По программе комплексного развития территорий там возведут здания для образования, здравоохранения и спорта. Площадки, которые долгое время не использовались, превратятся в современные городские пространства. В округе создадут почти 57 тысяч рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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