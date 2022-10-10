18:05Спорт
"Мой район. Обратная связь": футбольное поле с подогревом ввели в эксплуатацию в Ясеневе
В столичном районе Ясенево построили футбольное поле с подогревом. Его размер – 100 на 65 метров. Объект появился на месте бывшего долгостроя. На футбольном поле можно будет проводить профессиональные тренировки, соревнования окружного и регионального уровня.
На участке возвели двухэтажное здание с раздевалками, душевыми и помещения для тренеров и судей. Позже там появится учебный класс, медицинский кабинет и кафе.