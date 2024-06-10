Мероприятия о волонтерстве пройдут на площадках "Лета в Москве. Все на улицу!"

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" ресурсный центр "Мосволонтер" организует 400 мероприятий.

Посетители смогут узнать о различных направлениях добровольческой деятельности и найти для себя новые возможности в волонтерстве.

Участие в мероприятиях бесплатное, предварительная регистрация не потребуется. Посетители смогут освоить навыки оказания первой медицинской помощи, сделать пледы для недоношенных детей и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

