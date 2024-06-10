Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 07:30

Город

Мероприятия о волонтерстве пройдут на площадках "Лета в Москве. Все на улицу!"

Мероприятия о волонтерстве пройдут на площадках "Лета в Москве. Все на улицу!"

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В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" ресурсный центр "Мосволонтер" организует 400 мероприятий.
Посетители смогут узнать о различных направлениях добровольческой деятельности и найти для себя новые возможности в волонтерстве.

Участие в мероприятиях бесплатное, предварительная регистрация не потребуется. Посетители смогут освоить навыки оказания первой медицинской помощи, сделать пледы для недоношенных детей и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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