ЗРК "Тор-М2" примет участие в параде Победы

Участвовать в параде Победы будут также зенитный ракетный комплекс "Тор-М2". В данный момент боевое построение этих машин находится на Тверской улице.

До начала парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне осталось около 15 минут. Однако все боевые машины приведены в полную готовность, а экипаж находится внутри парадной техники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.