Телезрителям показали Москву из кабины вертолета Ми-8, участвовавшего в параде Победы

В Москве завершился парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В авиационной части парада, которая длилась 5 минут, приняли участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС. 76 единиц авиационной техники взлетали с 8 аэродромов. Некоторые из них по пути к Красной площади преодолели воздушный путь в 400 километров.

Впервые в небо над столицей поднялись сразу 3 вертолета Ми-26 – самые большие серийные винтокрылые машины во всем мире. Держать их в одном строю – сложная задача, говорят военные.

А Ми-8 считают самым массовым двухдвигательным вертолетом на планете. В кабине такой машины на город с высоты посмотрел корреспондент Москвы 24 Иван Федотов. Подробнее – в сюжете телеканала.