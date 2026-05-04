Роспотребнадзор предупредил об активизации клещей в Москве

В преддверии майских праздников, когда многие москвичи отправятся на дачи и пикники, медики предупреждают о наступлении периода высокой активности клещей. Паразиты переносят опасные инфекции – боррелиоз, энцефалит, эрлихиоз и анаплазмоз.

Роспотребнадзор отмечает, что сезон в этом году начался рано: аномально холодная погода не отпугнула клещей, а толстый слой снега защитил их убежища от промерзания. В качестве профилактики в Московской области уже началась акарицидная обработка парков и зеленых зон.


