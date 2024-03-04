Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 23:30

Город

Снегоплавильные пункты помогают ускорить очистку московских улиц от сугробов

Снегоплавильные пункты помогают ускорить очистку московских улиц от сугробов

ЦОДД разработал более 2,5 тыс проектов по улучшению движения в Москве за 5 лет

"Моя Москва": Лариса Лужина. Часть 1

Парк Горького и "Сокольники" вошли в число любимых мест зимнего отдыха москвичей

Восьмой корпус Боткинской больницы начали ремонтировать

Москвичам рассказали о культурной программе столицы на 4 марта

Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 4 марта

Москвичам рассказали, как бизнес помогает развиваться столичным паркам

Исторический корпус Морозовской больницы отреставрируют в Москве

Москвичам представили культурную афишу на 4 марта

Избавиться от аномального количества осадков помогают столичные коммунальщики. Снег грузят в самосвалы и отвозят на снегоплавильные пункты.

На них специальная аппаратура измеряет объем привезенного снега по шести точкам. Затем его направляют в дробилки, а оттуда – в приемные камеры, куда подается вода температурой 12–14 градусов, которая плавит то, что привезли со столичных улиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоНаталья МезинаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика