Снегоплавильные пункты помогают ускорить очистку московских улиц от сугробов

Избавиться от аномального количества осадков помогают столичные коммунальщики. Снег грузят в самосвалы и отвозят на снегоплавильные пункты.

На них специальная аппаратура измеряет объем привезенного снега по шести точкам. Затем его направляют в дробилки, а оттуда – в приемные камеры, куда подается вода температурой 12–14 градусов, которая плавит то, что привезли со столичных улиц.

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