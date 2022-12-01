01 декабря, 22:15Город
Москва обеспечит техническими средствами реабилитации жителей ДНР
Столица обеспечит техническими средствами реабилитации жителей Донецка и Луганска. Сбор гуманитарной помощи организует департамент труда и социальной защиты.
Уточняется, что акция "Москва помогает" проводится уже не в первый раз. По словам директора Ресурсного центра для инвалидов Александра Худякова, столица уже направила жителям этих городов 18 тысяч единиц абсорбирующего белья для детей и закупила порядка 4 тысяч технических средств реабилитации.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.