Москва обеспечит техническими средствами реабилитации жителей ДНР

Столица обеспечит техническими средствами реабилитации жителей Донецка и Луганска. Сбор гуманитарной помощи организует департамент труда и социальной защиты.

Уточняется, что акция "Москва помогает" проводится уже не в первый раз. По словам директора Ресурсного центра для инвалидов Александра Худякова, столица уже направила жителям этих городов 18 тысяч единиц абсорбирующего белья для детей и закупила порядка 4 тысяч технических средств реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.