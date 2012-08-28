Клиентов в столичных фитнес-клубах стало почти вдвое больше

С началом осени количество клиентов в столичных фитнес-клубах увеличилось почти вдвое. Однако тренеры этому не удивляются. Они уверены: в спортзалы возвращаются те, кто на лето забыл о фитнесе.

Многие из нас к отпуску готовятся основательно: мучают себя диетами, регулярно выходят на пробежки, занимаются по несколько часов в спортзалах, но стоит отправиться в отпуск и про режим многие забывают, зато начинают много есть. Любимый "Олл инклюзив" - только в помощь: в ход идут восточные сладости, шашлык и алкоголь. Специалисты уверяют: за двухнедельный отпуск мы можем прибавить в весе на столько же, сколько потеряли за несколько месяцев подготовки к лету.

Для тех, кто хочет похудеть, но ничего при этом не делать, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил.

Первое - нужно заменить алкоголь на зелёный чай. Спиртное - высокоэнергетический материал, который идёт на трату энергии. Когда человек выпивает, организм "забывает" сжигать собственную энергию. Поэтому алкоголь нужно исключить.

Второе правило: перед основным приёмом пищи нужно съедать яблоко. Это позволит частично наполнить желудок и за обедом вы съедите меньше.

Следует исключить "быстрые" углеводы. Они содержатся, в частности, в булочках и пирожных. Насыщение от этих продуктов длится недолго и через короткий промежуток времени наступает новый приступ голода. Также стоит отказаться от соков. Если не получается, то хотя бы разбавлять сладкие напитки водой.

И еще три важных совета для лёгкого похудения: не следует срезать кожуру с фруктов, не нужно варить овощи долго и всегда обязательно мойте руки перед приготовлением пищи.