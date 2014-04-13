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Новости

13 апреля 2014, 16:35

Культура

В Москве проходит фестиваль "Плехановка созывает "Бессмертный полк"

В Москве проходит фестиваль "Плехановка созывает "Бессмертный полк"

В Москве стартовал фестиваль "Бессмертный полк"

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На Гоголевском бульваре проходит второй день фестиваля "Плехановка созывает "Бессмертный полк". Для москвичей и гостей города провели концерт студенты университета имени Плеханова. Теперь в каждый выходной день вплоть до 9-го мая на том же месте все желающие могут поучаствовать в мастер-классе, эстафете или просто послушать живую музыку. Огранизаторы фестиваля так хотят привлечь еще большее внимание к проекту "Бессмертный полк". Подробности - в видеосюжете.
Сюжет: Фестиваль "Бессмертный полк"
фестивали Гоголевский бульвар Елена Силуянова новости Бессмертный полк
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