В Москве проходит фестиваль "Плехановка созывает "Бессмертный полк"

На Гоголевском бульваре проходит второй день фестиваля "Плехановка созывает "Бессмертный полк". Для москвичей и гостей города провели концерт студенты университета имени Плеханова. Теперь в каждый выходной день вплоть до 9-го мая на том же месте все желающие могут поучаствовать в мастер-классе, эстафете или просто послушать живую музыку. Огранизаторы фестиваля так хотят привлечь еще большее внимание к проекту "Бессмертный полк". Подробности - в видеосюжете.