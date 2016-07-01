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Новости

01 июля 2016, 07:45

Культура

Weekend в столице: Фестиваль мороженого и ночной велопарад

Weekend в столице: Фестиваль мороженого и ночной велопарад

В Столешниковом переулке открылась музыкальная гостиная

"Афиша": Фестиваль Outline и ресторан "Marketplace"

В ГУМе начинается традиционный фестиваль цветов

"Афиша": Выставка "Дом впечатлений" и концерт Теодора Курентзиса

"Это наш город": Москвичи съели 20 тонн мороженого за 3 дня

Ресторанным критикам предлагают взять шефство над фестивалями

Пломбир со вкусом картошки: Как проходит фестиваль мороженого

Что подготовили столичные парки в выходные дни

Альтернативная музыка Мортона Фелдмана

Москва вошла в список самых бюджетных мировых столиц для отдыха в выходные. Исследователи учитывали стоимость проживания, питания, трансфера и осмотра достопримечательностей на два дня. Впрочем, на развлечениях можно сэкономить. По субботам и воскресеньям в городе традиционно проходят фестивали, выставки и ярмарки, посетить которые можно совершенно бесплатно. Что приготовили для москвичей и гостей столицы в эти выходные, смотрите в материале телеканала "Москва 24".
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