Weekend в столице: Фестиваль мороженого и ночной велопарад

Москва вошла в список самых бюджетных мировых столиц для отдыха в выходные. Исследователи учитывали стоимость проживания, питания, трансфера и осмотра достопримечательностей на два дня. Впрочем, на развлечениях можно сэкономить. По субботам и воскресеньям в городе традиционно проходят фестивали, выставки и ярмарки, посетить которые можно совершенно бесплатно. Что приготовили для москвичей и гостей столицы в эти выходные, смотрите в материале телеканала "Москва 24".