В Москве могут отменить эвакуацию автомобилей

Эвакуацию автомобилей могут отменить: такие поправки внесены на рассмотрение Госдумы. Касаются они автомобилистов, нарушивших правила парковки.

По словам депутатов из "Справедливой России", платная эвакуация зачастую становится "основой произвола" со стороны полицейских. Эсеры считают, что автомобили, припаркованные в неположенном месте, нужно не убирать с дороги, а штрафовать.

С 1-го июля эвакуация стала платной. В Москве, к примеру, она стоит 5 тысяч рублей, еще в тысячу рублей обойдутся каждые сутки хранения машины на штрафстоянке.