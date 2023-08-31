Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 08:00

Экономика

"Мир" введет отложенную оплату за такси и товары на маркетплейсах

"Мир" введет отложенную оплату за такси и товары на маркетплейсах

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

Производители шаурмы в РФ сообщили о повышении стоимости на 15%

"Деньги 24": специалисты сообщили о росте стоимости хлеба в РФ

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей

Производители шаурмы в РФ сообщили о повышении стоимости с сентября

Производители шаурмы в РФ заявили о повышении цен на 15% осенью

В Минздраве исключили рост цен на жизненно необходимые препараты

Производители шаурмы заявили об увеличении цен на 15% с сентября

"Время новых": фитоконцентраты Istok Lab

Платежная система "Мир" готовится ввести отложенную оплату заказов в маркетплейсах. Также она будет распространяться на поездки на такси.

В столичном городском транспорте такая схема уже действует. К примеру, если приложить к турникету в метро банковскую карту, но на ней нет денег либо отсутствует подключение к интернету, то турникет все равно сработает. Деньги спишутся позже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикафинансытранспортвидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика