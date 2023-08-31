"Мир" введет отложенную оплату за такси и товары на маркетплейсах

Платежная система "Мир" готовится ввести отложенную оплату заказов в маркетплейсах. Также она будет распространяться на поездки на такси.

В столичном городском транспорте такая схема уже действует. К примеру, если приложить к турникету в метро банковскую карту, но на ней нет денег либо отсутствует подключение к интернету, то турникет все равно сработает. Деньги спишутся позже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



