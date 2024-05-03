Daily Mirror: пара из Британии собрала коллекцию кукол и продала ее за 74 млн руб

Фото: auction.specialauctionservices.com

Пожилая пара из Британии за 75 лет собрала самую большую коллекцию кукол и продала ее на аукционе за 74 миллиона рублей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В материале отметили, что в коллекции Остина Смита и его супруги Маргарет Харкинс было около тысячи кукол, которые хранились в их доме в Бате, графство Сомерсет. Муж и жена начали собирать кукол в 1949 году: тогда они приобрели первую сломанную куклу на гаражной распродаже, говорится в публикации.

По данным СМИ, некоторые экземпляры датируются XVIII и XIX веками, аукционисты описали эту находку как "самую большую и ценную коллекцию кукол, зафиксированную за 25 лет". Кукол продали на двух аукционах Special Auction Services (SAS) в Ньюбери, Беркшир.

Как пишет издание, одними из самых популярных лотов стали модная кукла из немецкого фарфора, редкая пастушка Жана Руле 1880-х годов "Ле Берже Ватто" с ягненком. Также куклы Панч и Джуди, созданные из бисквитного фарфора, продали за 2,5 тысячи фунтов стерлингов (292 тысячи рублей), что в 60 раз превысило их предполагаемую стоимость.

Ранее сообщалось, что дверь из киноленты Джеймса Кэмерона "Титаник", на которой героиня Кейт Уинслет спаслась в финале фильма, продали на аукционе "Сокровища планеты Голливуд" за 718 тысяч долларов. Также в ходе торгов продали шифоновое платье актрисы за 125 тысяч долларов.