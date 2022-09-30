В странах Европы проданы 663 автомобиля Lada с начала 2022 года. Данные привела Ассоциация европейских производителей автомобилей.

Специалисты отметили, что большая часть проданных машин российской марки пришлась на страны Восточной Европы – почти 600 машин. На территории Евросоюза 17 автомобилей купили в августе, сообщили эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.