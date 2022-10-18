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11:45

Экономика

Владелец бренда Zara может передать бизнес "дружественной" для РФ стране – СМИ

Владелец бренда Zara может передать бизнес "дружественной" для РФ стране – СМИ

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Испанская Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius, планирует передать российские активы партнеру из "дружественной" страны, например из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Об этом сообщили СМИ.

Магазины могут открыться под новыми названиями уже весной 2023.

Тем временем товары Zara, а также Uniqlo начал доставлять СДЭК. Вещи везут из Испании и Польши. Помимо уже привычных наименований, на рынке появляются и новые игроки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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