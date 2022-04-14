Эксперт рассказала, откажутся ли европейские страны от оплаты рублями

Еврокомиссия признала указ Владимира Путина об оплате газа в рублях нарушением санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова рассказала, откажутся ли европейские страны от оплаты рублями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.