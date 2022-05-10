Цены на нефть достигли максимума с февраля 2020 года. Стоимость барреля приближается к 112 долларам. Во многих странах дорожает и бензин.

При этом в России некоторые иностранные топливные компании готовятся продавать свои сети заправок. Говорят, такое решение крайне невыгодно, но этого требуют антироссийские санкции, принятые правительствами их стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.