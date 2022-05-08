В Москве готовятся к началу сезона установки кондиционеров. Желающие приобрести оборудование опасаются сложностей из-за санкционного давления.

Как на рынок кондиционеров повлияли санкции? Какие бренды сейчас самые популярные? Производят ли такую технику в России? И сколько сейчас стоит установить кондиционер? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.