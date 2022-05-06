Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС и завода смазочных материалов в России. Компанию продают новому владельцу.

По данным Forbes, среди потенциальных покупателей - "Лукойл". В сделку войдут все заправки британской компании – а их более трехсот семидесяти – вместе с персоналом. Правда, с условием, что сотрудникам сохранят зарплату до конца года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.