Москвичам рассказали, как предприятия проводят модернизацию производства

Москва очищается от вредных выбросов благодаря модернизации производств и экологическим программам. Столичные компании организуют раздельный сбор отходов и используют вторсырье для производства новых товаров.

У предприятий при этом появляются новые возможности. Власти столицы утвердили порядок присвоения особого статуса предприятиям, которые поддерживают экологические программы, одно из условий – сокращение влияния на экологию.

Как в экологическом направлении развивается производство в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.