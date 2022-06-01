Названа стоимость помидор в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести помидоры можно на Даниловском рынке. Товар в столицу везут из Дагестана, Узбекистана и Азербайджана.

Самые дешевые помидоры – дагестанские, они стоят 350 рублей. Далее идет Узбекистан, оттуда томаты стоят 750 рублей. И самые дорогие помидоры родом из Азербайджана – 800 рублей за килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.