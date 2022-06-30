Восьмой сезон медиафестиваля "Твоя Москва" пройдет в "Музеоне" с 16 по 31 июля

Восьмой сезон городского интерактивного информационного медиафестиваля "Твоя Москва" пройдет в парке "Музеон" с 16 по 31 июля.

Он организован холдингом “Москва Медиа”. С 1 по 22 июля пройдет традиционный творческий конкурс. За годы проведения в нем приняло участие более тысячи талантливых людей из разных сфер. Победители прошли стажировку на телеканале, а также на радиостанции Москва FM, информационном портале m24.ru. Кто-то из них не только освоил новые навыки и знания, но и получил приглашение работать в медиахолдинге.

В 2022 году конкурсная тема фестиваля "Твоя Москва – время новых". Конкурсантам необходимо прислать не более двух фоторабот о том, как менялась столица в последние 10 лет. Фотографии покажут на медиафестивале, на нашем телеканале и в соцсетях. Подробно об условиях конкурса можно узнать на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.