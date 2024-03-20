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20 марта, 08:30

Культура

Москвичам представили культурную афишу на вечер 20 марта

Москвичам представили культурную афишу на вечер 20 марта

Москвичам рассказали, как провести свободное время 19 марта

Москвичам представили культурную программу на 19 марта

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Жителям столицы рассказали о культурной программе на 18 марта

Москвичам представили культурную программу на 18 марта

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в среду, 20 марта. В афиши вошли фильмы и концерты. Так, в Москве начался фестиваль "Дни Франкофонии в России". В кинотеатре "Художественный" покажут новые фильмы на французском языке с русскими субтитрами.

В "Музыкальной квартире на Тверской" прозвучат три сочинения Бетховена. Они посвящены королю Пруссии Вильгельму II, венскому банкиру и покровителю искусств графу Морицу фон Фрису и князю Лихновскому, в чьем дворце гостил композитор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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