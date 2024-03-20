Москвичам представили культурную афишу на вечер 20 марта

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в среду, 20 марта. В афиши вошли фильмы и концерты. Так, в Москве начался фестиваль "Дни Франкофонии в России". В кинотеатре "Художественный" покажут новые фильмы на французском языке с русскими субтитрами.

В "Музыкальной квартире на Тверской" прозвучат три сочинения Бетховена. Они посвящены королю Пруссии Вильгельму II, венскому банкиру и покровителю искусств графу Морицу фон Фрису и князю Лихновскому, в чьем дворце гостил композитор.

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