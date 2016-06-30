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30 июня 2016, 15:15

Город

На Садовом кольце появятся два сквозных проезда для транспорта

На Садовом кольце появятся два сквозных проезда для транспорта

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В рамках проекта "Моя улица" после реконструкции на Садовом кольце появится два сквозных проезда для общественного транспорта. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Там также отметили, что это позволит сделать маршруты удобнее для пассажиров и предоставить автобусам и троллейбусам приоритет в движении, передает телеканал "Москва 24". Они смогут напрямую проезжать через Садовое кольцо между улицами Долгоруковская и Малая Дмитровка, а также между Большой Никитской и Баррикадной.
Сюжет: Программа "Моя улица"
дороги наземный транспорт маршруты новости Моя улица Екатерина Лопарева
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