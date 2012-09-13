В течение трех ночей на московских улицах будет ограничен трафик

13 сентября 2012, 20:45
По ночам Москве будет ограничено движение транспорта из-за перевозки газовой турбины для нового энергоблока 16-й ТЭЦ.
Для этого потребуется ограничить трафик в ночь на 14, 15 и 16 сентября.
В ночь на четверг агрегат будут везти от причала на Шелепихинской набережной до Хорошевской улицы.
В ночь на пятницу с 00:05 до 06:00 движение ограничат на ряде участков Филевской улицы, Физкультурного проезда, Крылатской улицы, а также Большой и Малой Филевской улиц.
Определенные неудобства водителей ждут и в ночь на субботу. В те же часы движение будет ограничено на участке улицы Крылатская, проспекте Маршала Жукова, Карамышевском проезде и одноименной набережной, Силикатном проезде, улице Мневники, 3-й Хорошевской улице, а также площади Маршала Бабаджаняна и Живописному мосту.
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