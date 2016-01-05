На юго-западе столицы сгорела "Газель"

На юго-западе столицы на 41-м километре Московской кольцевой сгорела "Газель". Сейчас сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства и причины пожара, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам водителя, во время движения он сначала почувствовал запах дыма, а уже через считанные секунды из-под капота начали вырываться языки пламени. Мужчина остановился и попытался самостоятельно сбить огонь, однако сделать это ему не удалось.

Когда на место происшествия прибыли пожарные рассчеты, мини-грузовик был полностью объят пламенем. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.