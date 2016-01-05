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05 января 2016, 09:05

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На юго-западе столицы сгорела "Газель"

На юго-западе столицы сгорела "Газель"

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На юго-западе столицы на 41-м километре Московской кольцевой сгорела "Газель". Сейчас сотрудники автоинспекции выясняют обстоятельства и причины пожара, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам водителя, во время движения он сначала почувствовал запах дыма, а уже через считанные секунды из-под капота начали вырываться языки пламени. Мужчина остановился и попытался самостоятельно сбить огонь, однако сделать это ему не удалось.

Когда на место происшествия прибыли пожарные рассчеты, мини-грузовик был полностью объят пламенем. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

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