Полицейские задержали оставившую сына в мусорном контейнере женщину

В Химках полиция задержала многодетную мать, которой оказался не нужен четвертый ребенок. 30-летняя женщина родила мальчика и бросила его в мусорный контейнер. Спасти ребенка удалось по счастливой случайности. Прохожий услышал слабые звуки из контейнера и решил его проверить.

На допросе задержанная женщина призналась, что бросила сына по экономическим соображениям. Объяснить, почему нельзя было отказаться от ребенка, а не оставлять его в опасности, женщина не смогла.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".