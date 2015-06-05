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05 июня 2015, 19:45

Происшествия

Шквалистый ветер повалил деревья в нескольких районах Москвы

Шквалистый ветер повалил деревья в нескольких районах Москвы

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Шквалистый ветер повалил деревья сразу в нескольких районах Москвы. Дерево упало на движущийся по Мурманскому проезду автомобиль. Ветки повредили всю правую сторону машины: имеются вмятины и царапины.

На юге Москвы из-за сильных порывов ветра дерево упало прямо на проезжую часть. В результате дублер Каширского шоссе напротив дома №61 полностью перекрыло.

Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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