Шквалистый ветер повалил деревья в нескольких районах Москвы

Шквалистый ветер повалил деревья сразу в нескольких районах Москвы. Дерево упало на движущийся по Мурманскому проезду автомобиль. Ветки повредили всю правую сторону машины: имеются вмятины и царапины.

На юге Москвы из-за сильных порывов ветра дерево упало прямо на проезжую часть. В результате дублер Каширского шоссе напротив дома №61 полностью перекрыло.

Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".