Жители поселка Дудкино жалуются на постоянные подтопления

Жители поселка Дудкино жалуются на разливы, которые происходят на проселочной дороге и у жилых домов после любого дождя. Подойти к своим коттеджам в обычной обуви владельцы просто не могут. Резиновые сапоги здесь стали обязательным атрибутом, даже в дополнение к строгому костюму или вечернему платью.

Причин таких потопов, говорят жители, несколько. Во-первых их территория вплотную граничит с крытыми павильонами строительного рынка. Крыша торговых помещений покатая, а вот организованного стока с нее, говорят жители, не предусмотрено. Вся вода льет на дорогу. Во-вторых, по версии сторожил поселка, под рынком протекает грунтовая река, и якобы владельцы не смогли должным образом оборудовать подземные пространства, поэтому вода уходит к жилым домам.

С владельцами рынка пытались говорить и полюбовно, и через местную администрацию, в ответ – неутешительные письма.

"На днях получили ответ от общества с ограниченной ответственностью, они нас уведомляют о невозможности приема ливневых вод с нашей территории. Но мы не понимаем, как вообще вода от нас может к ним попасть", – рассказал председатель СНТ "Содружество-Дудкино" Тимур.

Территориально и административно СНТ "Дудкино" относится к поселку Мосрентген. В местной администрации пояснили, наличие грунтовой реки или тем более изменение ее истока и русла – скорее всего догадки местных жителей. Вероятнее всего, говорят специалисты, что-то произошло с ливневкой. Сейчас этот вопрос решается, сообщили корреспондентам телеканала "Москва 24" в администрации поселения Мосрентген.