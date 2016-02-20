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20 февраля 2016, 16:41

Пресс-конференция: как центр Москвы преобразился за пять лет

благоустройство пешеходные зоны Сергей Левкин пресс-конференции m24.ru строительство и реконструкция имущественно-земельные отношения Алексей Емельянов

18 февраля в Информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина и руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова. Тема встречи – "Итоги реализации программы благоустройства и развития центра города за 2011-2015 годы".

На встрече обсудили создание пешеходных зон, благоустройство улиц, установку навигационных объектов, замену фонарей и многое другое, что вошло в комплекс работ по развитию центра столицы.

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