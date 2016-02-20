Пресс-конференция: как центр Москвы преобразился за пять лет

18 февраля в Информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина и руководителя департамента культурного наследия Алексея Емельянова. Тема встречи – "Итоги реализации программы благоустройства и развития центра города за 2011-2015 годы".

На встрече обсудили создание пешеходных зон, благоустройство улиц, установку навигационных объектов, замену фонарей и многое другое, что вошло в комплекс работ по развитию центра столицы.