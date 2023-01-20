Минпромторг РФ рекомендовал открыть у входов в ТЦ киоски с одеждой и продуктами

Палатки и ларьки с одеждой и продуктами снова могут появиться в российских городах. Чтобы поддержать отечественных предпринимателей, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил давать им льготные торговые места. А чтобы обеспечить покупателями, размещать точки решили возле крупных ТРЦ.

Отмечается, что подобная мера позволит реализовать сбыт продукции отечественных производителей. Поможет ли такая мера? И есть ли опасность для больших торговых центров? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.