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Экономика

Минпромторг РФ рекомендовал открыть у входов в ТЦ киоски с одеждой и продуктами

Минпромторг РФ рекомендовал открыть у входов в ТЦ киоски с одеждой и продуктами

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Палатки и ларьки с одеждой и продуктами снова могут появиться в российских городах. Чтобы поддержать отечественных предпринимателей, глава Минпромторга Денис Мантуров предложил давать им льготные торговые места. А чтобы обеспечить покупателями, размещать точки решили возле крупных ТРЦ.

Отмечается, что подобная мера позволит реализовать сбыт продукции отечественных производителей. Поможет ли такая мера? И есть ли опасность для больших торговых центров? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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