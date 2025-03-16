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16 марта, 09:30

Экономика

Некоторые зарубежные бренды могут вернуться на российский рынок

Некоторые зарубежные бренды могут вернуться на российский рынок

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После ухода ряда зарубежных брендов с российского рынка их места в торговых центрах быстро заняли отечественные производители. Однако теперь некоторые иностранные компании рассматривают возможность возвращения. Одни потихоньку регистрируют товарные знаки, другие продолжают платить аренду за свои помещения, не освобождая их полностью.

Минпромторг регулярно обновляет список товаров ушедших брендов, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако некоторые бренды, такие как Dolce & Gabbana, BVLGARI и Stellary, были исключены из перечня, что может свидетельствовать о их намерении вернуться на рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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