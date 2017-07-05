"Биржа торгов": как расширить бизнес с помощью города

28 июня на ВДНХ в рамках проекта "Биржа торгов" прошла презентация департамента по конкурентной политике "Как расширить бизнес с помощью города". Представители мэрии, строительных и девелоперских компаний рассказали об объектах, выставленных на торги. Речь шла о:

проектах транспортно-пересадочных узлов "Пятницкое шоссе 3", "Новокосино" и "Алма-Атинская"

земельных участках под капитальное строительство;

отдельно стоящих зданиях

Эксперты объяснили правила участия в аукционах, подробно описали технико-экономические характеристики перечисленных объектов и помогли разобраться в инвестиционной привлекательности каждого из них.