05 июля 2017, 17:30

Экономика

"Биржа торгов": как расширить бизнес с помощью города

"Биржа торгов": как расширить бизнес с помощью города

28 июня на ВДНХ в рамках проекта "Биржа торгов" прошла презентация департамента по конкурентной политике "Как расширить бизнес с помощью города". Представители мэрии, строительных и девелоперских компаний рассказали об объектах, выставленных на торги. Речь шла о:

  • проектах транспортно-пересадочных узлов "Пятницкое шоссе 3", "Новокосино" и "Алма-Атинская"
  • земельных участках под капитальное строительство;
  • отдельно стоящих зданиях

Эксперты объяснили правила участия в аукционах, подробно описали технико-экономические характеристики перечисленных объектов и помогли разобраться в инвестиционной привлекательности каждого из них.
