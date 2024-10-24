Новый вид мошенничества появился в Telegram

Злоумышленники придумали новую схему обмана пользователей Telegram. Они крадут учетные записи под видом аккаунта "Советы по безопасности".

Людям сообщают о якобы блокировке аккаунта из-за мошеннических действий с учетной записью и просят перейти по ссылке в некий системный центр. На деле она ведет на фейковую страницу авторизации, где человек должен ввести личные данные: номер телефона, пароль и код подтверждения из СМС. После этого мошенники крадут аккаунт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.