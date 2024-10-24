Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 07:15

Безопасность

Новый вид мошенничества появился в Telegram

Новый вид мошенничества появился в Telegram

"Безопасный город": бойцы отряда ОМОН "Авангард" отметили 37-летие со дня образования

"Безопасный город": сотрудники МЧС РФ провели эксперимент с взрывающимися аккумуляторами

Мошенники начали рассылать фишинговые приложения под видом фотографий

Мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

"Безопасный город": мошенники стали рассылать поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ

"Безопасный город": современные системы пожаротушения установлены в "Сколкове"

"Техно": мошенники разработали новые схемы обмана граждан и кражи их данных

"Техно": мошенники разработали новые схемы обмана граждан и кражи их данных

Мошенники придумали новую схему заражения смартфонов вирусами

Злоумышленники придумали новую схему обмана пользователей Telegram. Они крадут учетные записи под видом аккаунта "Советы по безопасности".

Людям сообщают о якобы блокировке аккаунта из-за мошеннических действий с учетной записью и просят перейти по ссылке в некий системный центр. На деле она ведет на фейковую страницу авторизации, где человек должен ввести личные данные: номер телефона, пароль и код подтверждения из СМС. После этого мошенники крадут аккаунт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьобществовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика