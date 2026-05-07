Эксперты напомнили о правилах защиты персональных данных

Компьютерщики отмечают Всемирный день пароля. В первый четверг мая специалисты напоминают о важности защиты персональных данных. Самыми популярными паролями по-прежнему остаются простые комбинации вроде 123456, password и qwerty.

По словам аналитиков, почти треть россиян сталкивалась со взломом аккаунтов из-за слишком простых паролей. Эксперты советуют использовать длинные и уникальные пароли, не применять даты рождения, имена и словарные слова. Также специалисты рекомендуют не повторять один и тот же пароль на разных сервисах.

