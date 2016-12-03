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03 декабря 2016, 13:15

Безопасность

Выдача паспортов болельщиков на ЧМ-2018 начнется 7 декабря

Выдача паспортов болельщиков на ЧМ-2018 начнется 7 декабря

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Первый центр выдачи паспортов болельщиков к Чемпионату мира по футболу 2018 откроется 7 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

Оформить документ можно только после покупки билетов. Он понадобится и тем, кто приедет на Кубок Конфедераций ФИФА, который состоится летом. Паспорта нужны для безопасности и порядка. Пластиковые карты обеспечат доступ на стадионы, а иностранным гостям дадут право приехать в Россию без визы. Сейчас решается вопрос о льготах на общественный транспорт по паспортам, но только внутри регионов, где пройдут матчи

Подробности – в материале телеканала "Москва 24".
Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
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