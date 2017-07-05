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05 июля 2017, 10:15

Общество

Надувной матрас вместо отеля: как вернуть деньги за испорченный отдых

Надувной матрас вместо отеля: как вернуть деньги за испорченный отдых

Российским туристам рекомендовали не покупать билеты Bulgaria Air

Почти 250 пассажиров задержанных рейсов вылетели из Москвы в Бургас

Застрявшие в Болгарии российские туристы вернутся домой вечером

Рейсы задерживаются в столичных аэропортах из-за ливней

Наземный транспорт готов к работе в сложных погодных условиях

Российские туристы до сих пор ожидают вылета из болгарского Бургаса

Свыше 200 россиян не могут вернуться домой из болгарского Бургаса

Десятки рейсов задерживаются в столичных аэропортах

Транспортная прокуратура начала проверки из-за задержек авиарейсов

Этим летом сотни московских туристов не смогли вовремя улететь на море. Десятки рейсов были задержаны, и люди по несколько суток вынуждены были провести в аэропортах. Для них отпуск начался не в комфортабельном номере пятизвездочного отеля, а с надувного матраса в зоне вылета.

Если время отдыха про вине туркомпании сокращается на несколько дней, шансы вернуть деньги близки к 100 процентам. Частично их можно вернуть даже тогда, когда отпуск отменяется по вине самого клиента. Правда, в этом случае придется уплатить довольно внушительные штрафы: до 50 процентов от стоимости путевки. Подробнее о том, кого можно призвать к ответственности за испорченный отпуск и как вернуть деньги за путевку, смотрите в материале телеканала "Москва 24".
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