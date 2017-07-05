Надувной матрас вместо отеля: как вернуть деньги за испорченный отдых

Этим летом сотни московских туристов не смогли вовремя улететь на море. Десятки рейсов были задержаны, и люди по несколько суток вынуждены были провести в аэропортах. Для них отпуск начался не в комфортабельном номере пятизвездочного отеля, а с надувного матраса в зоне вылета.

Если время отдыха про вине туркомпании сокращается на несколько дней, шансы вернуть деньги близки к 100 процентам. Частично их можно вернуть даже тогда, когда отпуск отменяется по вине самого клиента. Правда, в этом случае придется уплатить довольно внушительные штрафы: до 50 процентов от стоимости путевки. Подробнее о том, кого можно призвать к ответственности за испорченный отпуск и как вернуть деньги за путевку, смотрите в материале телеканала "Москва 24".